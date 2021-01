Lazio, le prime pagine dei quotidiani sul derby: "Sinfonia laziale" - FOTO

La rassegna stampa di questa mattina non può che celebrare la prova sontuosa messa in mostra ieri sera della Lazio che si è presa gioco della Roma per più di 90 minuti annientandola 3-0. I principali quotidiani italiani hanno esaltato i ragazzi di Inzaghi autori di una prestazione attenta e perfetta sotto tutti i punti di vista: tattico, fisico e tecnico. Il Corriere dello Sport sottolinea il dominio biancoceleste scrivendo: "Sinfonia laziale". Anche Tuttosport e la Gazzetta dello Sport esaltano i ragazzi di Inzaghi: "Luis Alberto e Immobile: che Lazio" e "Lazio: derby boom!".