Lazio - Lecce, la Curva Nord dedica coro e striscione a Vincenzo D'Amico - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il triste annuncio di Vincenzo D'Amico, il quale ha annunciato di combattere contro un tumore, ha scosso tutto l'ambiente biancoceleste e in generale tutto il mondo del calcio, ricevendo la vicinanza di diverse personalità come Sandro Piccinini. In occasione della partita di stasera contro il Lecce, al 15' si è alzato un coro da parte della Curva Nord in onore dell'ex calciatore della Lazio. Pochi minuti dopo i tifosi hanno anche esposto uno striscione che recita "D'amico cuore Laziale, non mollare Capitano. La Nord è con te".