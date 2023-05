Lazio, l'annuncio di D'Amico: "Sto lottando, provo a tirare fuori forze inaspettate!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

"Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando!". Così Vincenzo D'Amico ha scritto su Facebook questa mattina, facendo preoccupare tutto il popolo biancoceleste. La bandiera della Lazio, che ha vestito la maglia del suo cuore dal 1971 al 1986 (nel mezzo solo un'esperienza annuale al Torino), sarebbe stato colpito da un tumore che, da qualche mese, sta provando a combattere. Oltre ai tanti messaggi d'affetto ricevuti dal popolo laziale, anche il giornalista e amico Franco Capodaglio ha voluto dedicargli delle belle parole che, purtroppo, sanno di conferma della notizia: "Forza fratè, sono mesi che stiamo condividendo i nostri problemi fisici. Ci stiamo incoraggiando a vicenda perché, mi hai detto che dobbiamo festeggiare assieme la nostra guarigione. Io non ho mollato neanche quando un arresto cardiaco post operatorio, mi ha fermato e portato via per alcuni minuti. Ora sei tu che non devi mollare un centimetro e dire a quell'intruso, che ha sbagliato a sbattere contro di te. Ti voglio bene amico mio e ti sono vicino sempre. Un abbraccio!".

Pubblicato il 07/05