Lazio - Lecce, le formazioni ufficiali: Hysaj dal 1', Marcos Antonio...

La partita contro il Lecce sarà l'occasione per la Lazio di rialzarsi e ritrovare una serie di certezze che, dopo le tre sconfitte in quattro partite, potrebbero essere venute meno. Sarri, nello scegliere la formazione, dovrà tener conto anche di alcuni indisponibili come Cataldi. Di seguito le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni