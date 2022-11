Lazio, Ledesma: “Derby? Questo mi ha infastidito”. Poi su Cataldi...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Dalla vittoria del derby all’Europa League, passando per il percorso in campionato soffermandosi anche sui singoli, questi i temi trattati da Cristian Ledesma intervenuto ai microfoni di TMW nel corso della trasmissione “Piazza Affari”. Le parole dell'ex biancoceleste: “Un bel derby sono contento anche se alcuni termini che ho sentito mi danno fastidio. La Lazio ha fatto una partita seria e non ha rubato niente. La Lazio è arrivata al derby con giocatori contati e c'erano indisponibili giocatori cruciali. È stato un'importante passo in avanti per crescere ancora”

FELIPE ANDERSON - “Se è maturato con Sarri? Io credo che non sia più il giocatore discontinuo che era prima è un ragazzo molto più maturo. Sarri lo ha fatto crescere molto ed è maturato molto soprattutto giocando in Europa, ora è un giocatore più completo. Da quando e tornato alla Lazio ha dimostrato continuità e anche tanta qualità”

CLASSIFICA - “Secondo me la Lazio può stare tra le prime quattro. La Champions è un obiettivo che si può dare. Dobbiamo però ricordarci che non ha la rosa lunga come quella dell'Inter o della Juve”

EUROPA LEAGUE - “L'Europa League non è per niente facile, può portare stanchezza mentale e fisica ma il campionato in questo momento è forse più importante”

CATALDI - “Danilo sta crescendo in un ruolo che non era il suo . Si vede che è cresciuto tantissimo e sono molto contento per lui perché è un bravo ragazzo”

PEDRO - “È importantissimo è un giocatore che può far crescere la squadra e i giovani. E un giocatore che può dare tantissimo la sua esperienza e qualità sono fondamentali per il gruppo”

