Lazio, Ledesma: i tifosi gli chiedono di tornare e lui risponde... - FT

Ha scritto pagine importanti della storia della Lazio, per anni ha indossato la fascia di capitano e i colori bianco e celeste se li è tatuati nel cuore per sempre. Ledesma è uno di quei calciatori che ha sempre dato tutto per la causa e di diritto è entrato anche nel cuore dei tifosi fino all'ultimo giorno in cui ha indossato l'aquila sul petto. Oggi ha una sua accademia, la "Ledesma Academy", eppure il richiamo alla Lazio è sempre forte e se arrivasse una proposta dalla società sarebbe pronto a tornare. A confermarlo è l'ex calciatore stesso che ha risposto proprio ad un commento sui social in cui c'era scritto: "Spero possa entrare in società prima o poi", "Dipendesse da me..." la risposta di Ledesma con uno smile finale a lasciare intendere la disponibilità in caso arrivasse un'offerta.

