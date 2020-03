Lazio, Ledesma: "Ora impensabile parlare di calcio. Sulle mosse della Serie A..."

Momento difficile per tutti a causa del Coronavirus. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex Lazio Cristian Ledesma: "Io non esco da più di 15 giorni. Mia moglie che è uscita per fare la spesa ha trovato tanta fila al supermercato ma poca gente in giro. Quelle persone che escono senza valido motivo non hanno rispetto delle persone che sono morte e di tutte le altre che fanno sacrifici. Nel nostro comprensorio abbiamo sentito un paio di volte l’ambulanza e ci ha fatto preoccupare anche perché il virus non sempre si manifesta tramite sintomi”.

IL CALCIO - "Polemiche per le tempistiche della ripresa? Queste cose ora devono passare in secondo piano perché al primo c’è la salute delle persone. Bisogna aspettare le indicazioni del governo e fare quello che ci dicono con la speranza che possa cessare presto questa emergenza. È impensabile parlare ora di calcio. Per quanto riguarda il fatto che il calcio ci ha messo troppo a fermarsi, in quel momento ancora non si era compresa la gravità. Per quanto riguarda la Serie A pensavo che la Lega si fosse mossa bene facendo recuperare quelle partite per mettere tutto in pari, con il senno di poi è stato un rischio. Questo però ha scongiurato tutte le polemiche legate ai rinvi”.

