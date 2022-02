Lazio, Ledesma: "Sul mercato solite difficoltà. Sarri mi piace, ma ci vorrà tempo"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Cristian Ledesma ha dato un giudizio sui movimenti di mercato svolti dalla Lazio nella sessione che si è conclusa ieri sera. L'ex biancoceleste ha spiegato: "Per quanto riguarda la Lazio, non siamo alle solite perché ti sei tolto un giocatore come Muriqi che a livello tattico e tecnico non poteva più stare nella rosa. C'è stato Cabral all'ultimo minuto e andrà valutato. Come tutta la Lazio, che sta nascendo ora e ci vorrà tempo per questo nuovo progetto. Come mi spiego queste difficoltà? Abbiamo sempre avuto difficoltà. Quest'anno sicuramente ci si aspettava di più perché hai portato un allenatore che ha un curriculum importante. Le difficoltà sono nel progetto, che ha bisogno di tempo".

SARRI - "Se mi sarebbe piaciuto esser allenato da lui? Certamente, perché è un allenatore importante. Mi piace la sua tranquillità nell'analizzare le partite. Per quanto riguarda la Lazio, hai mancanza di ricambi lì dietro, sei molto corto se si fanno male Acerbi e Luiz Felipe. Mi aspetto qualche passo in avanti in più, che c'è stato. Ci vorrà tempo, ma anche i giocatori giusti e la testa giusta. Non è facile abituarsi a un nuovo tipo di calcio dopo 5 anni di Inzaghi".

LA REAZIONE DEI BIG - "Reazione dei big all'immobilismo sul mercato? Ognuno ha la sua personalità. Nel mio periodo c'era il tetto salariale, c'era un'altra realtà e abbiamo messo le basi per la squadra di adesso. Penso che un giocatore non debba pensare a certe cose, deve dare tutti, se comprano o meno non spetta al giocatore dare un giudizio. La rosa ha qualità importanti ma la mentalità fa molto. Milinkovic non deve pensare al mercato ma deve pensare a dare di più".

CATALDI - "Forse non ha mai avuto la possibilità di giocare così tante partite. A Sarri serviva più forza, visto che con Milinkovic e Luis Alberto non ti danno la stessa copertura".

