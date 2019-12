Lazio, Leiva aggiorna le statistiche: sono 100 le presenze in biancoceleste

Esperienza, dedizione e determinazione al servizio della Lazio. Lucas Leiva è arrivato a Roma con tutta l'intenzione di lottare per la causa biancoceleste. Oggi è in campo con l'Udinese, perno infaticabile della mediana. Questa gara gli permette di archiviare un obiettivo importante: sono 100 le presenze con la maglia biancoceleste. Numeri importanti per il brasiliano, che rimane uno dei giocatori più amati dal tifo laziale. Per uno come lui, aggiornare le statistiche è pane quotidiano. Saggezza ed esperienza, l'elisir di lunga vita per Lucas Leiva.

LAZIO, LE PAROLE DI TARE

LAZIO - UDINESE, LA DIRETTA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE