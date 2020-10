Lazio, Leiva guarda al futuro: il brasiliano studia presso il Cruyff Institute - FOTO

Pensare al presente con un occhio al futuro. Leiva è uomo di esperienza sul rettangolo verde, ma guarda al domani con l'obiettivo di mettere la sua saggezza sempre al servizio del mondo del calcio. Per questo motivo, libri alla mano, il centrocampista biancoceleste ha iniziato la sua avventura presso il Johan Cruyff Institute, che fornisce formazione ad atleti e manager. Diventare Leader nel Management dello Sport: il brasiliano ha bene in mente come proseguire la sua carriera encomiabile. Sui propri profili social si è immortalato durante lo studio, seduto davanti al pc e munito di quaderni per appunti: "Grazie al Cruyff Institute per l'opportunità!".