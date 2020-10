Lazio, Leiva intervistato da lady Bastos: "Ho pensato non fossi fatto per il calcio inglese" - VD

In un'intervista rilasciata a Nerika Quissanga, la moglie di Bastos, Lucas Leiva è tornato a parlare del complicato passaggio dal Brasile all'Inghilterra, paese in cui ha trascorso dieci anni della propria carriera: "Il passaggio dal Brasile all’Inghilterra è stato duro, probabilmente la scelta più difficile che potessi prendere. Brasile e Inghilterra sono mondi diversi. Ho avuto molti alti e bassi nel corso di questi dieci anni, ma ho imparato tanto. Molte volte ho pensato che il calcio inglese non facesse per me, nei primi periodi non ho giocato molto, stavo ancora imparando, stavo cercando di adattarmi. Quando sei giovane pensi che tutto possa andare come pianifichi. Ma alcune volte le cose vanno bene, altre sei insoddisfatto".

