Serie A, poker del Sassuolo sul Crotone: calabresi sempre più ultimi

Il sabato di Serie A si apre con la larga vittoria del Sassuolo ai danni del Crotone. Al Mapei Stadium, i neroverdi si impongono 4-1 e volano momentaneamente al primo posto in classifica con 7 punti. La prima frazione si chiude sull'1-0 grazie al gol di Berardi. La ripresa si apre con il rigore di Simy che trova il pareggio. Sempre dal dischetto, Caputo realizza la rete del sorpasso. L'attaccante ex Empoli trova, a 5 minuti dalla fine, anche la doppietta. A coronare il bel pomeriggio del Sassuolo ci pensa Locatelli che fissa il risultato sul 4-1. Ancora una sconfitta, terza consecutiva, per il Crotone di Stroppa che è fermo a 0 punti all'ultimo posto in classifica.

