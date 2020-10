Bundesliga, il Borussia Dortmund non sbaglia: 4-0 al Friburgo

Tra le mura amiche del Signal Iduna Park, il Borussia Dortumd torna al successo in Bundesliga. I gialloneri, prossimi avversari della Lazio il 20 ottobre nella prima giornata di Champions League, rifilano 4 gol al Friburgo. Doppietta di Haaland che si conferma una macchina da gol e reti dell'ex Juve Emre Can e Passlack. La squadra di Favre domina in lungo e in largo ritrovando i tre punti dopo lo scivolone contro l'Augusta. Borussia che sale a quota 6 punti in 3 partite, momentaneamente al secondo posto in classifica.