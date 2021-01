Lazio, Leiva: "Ricordo la videochiamata con Radu e Lulic prima della firma" - VIDEO

In attesa della puntata di 'Tell me' che andrà in onda questa sera su Lazio Style Channel, Lucas Leiva ha pubblicato un'anticipazione dell'intervista sul proprio profilo Instagram. In particolare, il brasiliano è tornato a parlare dei momenti precedenti alla firma del contratto che l'avrebbe legato al club biancoceleste: "Ho avuto sempre l'idea di giocare in Italia, da piccolo seguivo la Serie A. Quando mi hanno parlato della Lazio, ho sentito Luis Alberto che conoscevo perché avevamo giocato insieme nel Liverpool. Mi ha spiegato com'era la società, il gruppo, mi ha dato dei consigli. Ho parlato anche con Radu e Lulic, ricordo di aver fatto una videochiamata con loro".