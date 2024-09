Lazio, lista Europa League con tagli sorprendenti: la situazione

Manca ancora l'ufficialità che arriverà entro la mezzanotte, ma la lista dell'Europa League della Lazio è destinata a far discutere. Sì perché, come già accaduto in campionato, Baroni deve fare i conti con un numero troppo elevato di calciatori over. In Serie A è toccato a Hysaj fare spazio al rientrante Gila, mentre in Europa la situazione si complica. Oltre al terzino albanese, che va verso l'esclusione anche nella lista Uefa, servirà un altro taglio per fare spazio a Tchaouna che in campionato rientra nella categoria Under22. La sorpresa delle ultime ore è che a fare spazio al francese non sarà Pedro, come tutti si aspettavano, ma Gaetano Castrovilli. Il calciatore, arrivato a parametro zero in estate dalla Fiorentina, arriva da un lungo infortunio e la scelta sembrerebbe per evitargli, almeno nella prima fase, il triplice impegno settimanale riservandolo per il campionato. Una scelta che fisicamente forse aiuterà l'ex viola, ma che costringerà le aquile ad avere solo 4 centrocampisti di ruolo in Europa (Guendouzi, Rovella, Vecino e Dele Bashiru). Manca ancora l'ufficialità che arriverà entro la mezzanotte, ma le scelte di Baroni sono destinate a far discutere.