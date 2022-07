Lazio, lite Lotito-Tare: altra nota ufficiale della società

Fonte: sslazio.it

La Lazio ha pubblicato sul sito ufficiale una nota, la seconda, in merito alla lite avvenuta alla presentazione delle maglie tra Lotito e Tare: "Ancora una volta, la S.S. Lazio si trova costretta a smentire il contenuto in un articolo pubblicato sul Messaggero, che racconta di un incontro avvenuto a Formello tra il Presidente Claudio Lotito ed il Direttore Sportivo Igli Tare. La ricostruzione dei fatti, contenente anche presunti virgolettati del DS (“O io o Sarri, scegli. Ora basta”.), è falsa, gravemente lesiva dell’immagine della Società e danneggia in modo evidente la squadra, impegnata nella prima importante fase di ritiro ad Auronzo di Cadore. In relazione al presente articolo e nei confronti di quanti ne abbiano ripreso i contenuti su testate d’informazione, la Società si riserva pertanto di valutare azioni a tutela della propria immagine presso tutte le competenti sedi".