Lazio, Liverani: "Belahyane? È la partita giusta! Ma se dovesse andare in panchina..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex centrocampista della Lazio, Fabio Liverani, ha commentato le possibili scelte di Baroni in vista della partita sabato alle 15.00 contro il Venezia, date anche le assenze di Castellanos e Rovella:

ATTACCO - "Noslin al posto del Taty? Credo che sia il primo indiziato. Lui nasce attaccante centrale, anche se spesso è stato dirottato. A Verona Baroni lo utilizzava in quel ruolo, mi sembra una scelta per non stravolgere il gioco, molto logica. Dia, per le sue qualità, non è nel suo habitat naturale da prima punta. Lui deve dare pochi punti di riferimento e quando ha vicino un altro attaccante, è nel suo territorio tattico ideale. Inoltre, da anche equilibrio alla squadra nella fase di non possesso".

BELAHYANE - "Belahyane? Secondo me è la partita giusta per far vedere a che punto è il suo inserimento. E’ una gara importante che serve alla Lazio per mettere punti importanti e confermare la crescita. Se dovesse scegliere Dele-Bashiru, probabilmente è perché Reda non ha trasmesso grande fiducia in questo inizio di avventura. Al tempo stesso, c’è anche una gerarchia da rispettare. E’ chiaro che la Lazio ha un’identità ben precisa, per questo parlavamo di un giocatore simil-Vecino da prendere sul mercato. Non ha giocato un minuto da quasi un mese ed è fuori dalla lista UEFA. Credo sia lecito farsi delle domande, pur partendo dal presupposto che non deve per forza essere un punto fisso della squadra. Magari è la classica operazione per la nuova stagione: ci lavori in estate per inserirlo al meglio, vedremo..."