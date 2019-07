Lazio, lo stop di Vavro con la Triestina: le sue condizioni

Soltanto un affaticamento. E quindi un sospiro di sollievo: nulla di grave per Denis Vavro. Il difensore ha abbandonato in anticipo il campo contro la Triestina lasciando in dieci la squadra nei minuti finali dell’amichevole. Dalla Lazio rassicurano, è stato fermato preventivamente a causa di un fastidio muscolare. Semplici crampi per il neoacquisto, rimasto sul terreno di gioco anche dopo l’intervallo così come Guerrieri, Acerbi e Lazzari. Ha interrotto la propria partita a pochi minuti dal termine, per fortuna non a causa di un infortunio importante.

