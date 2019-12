Lazio, lo strano record dell'ex Matri: in 10 anni ha timbrato più stadi di tutti

Le stranezze del calcio, le stranezze di un bomber come Mitra Matri. L'ex centravanti della Lazio è uno che i suoi gol in Serie A li ha fatti: 92, per la precisione. Un bottino importante, certo, ma che forse un po' stona nel guardare questa statistica. Di tutti i grandi attaccanti passati per il campionato italiano nell'ultimo decennio, infatti, Matri è quello che ha segnato nel maggior numero di stadi diversi. Ben 24, come riporta Opta. E, tra l'altro, la sua esperienza in biancoceleste non l'ha aiutato a migliorare questo dato alquanto curioso. Delle 6 reti realizzate alla Lazio, due sono arrivate in Europa League, una in Coppa Italia e le restanti quattro in Serie A tutte allo Stadio Olimpico. Un impianto che Matri aveva già marchiato altre quattro volte, tutte contro la Lazio. Tre gol quando vestiva la maglia del Cagliari, e l'ultimo con indosso il bianconero della Juventus. Proprio questo, anche se siglato in Coppa Italia, è quello che di certo fa più male perché arrivato ai tempi supplementari della finale 2014/15. Il suo rapporto con la Lazio nacque sotto quest'ala (quindi male), e si sviluppò in mezzo a tante difficoltà e partite d'astinenza. Sulla naturale conclusione di quell'avventura - addio dopo un anno, alla fine del prestito -, invece, di strano non c'è nulla.

