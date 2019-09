Lazio, lo striscione per il compleanno di Gabriele Sandri: "Auguri Gabbo" - FOTO

Gabriele Sandri, il tifoso della Lazio ucciso l'11 novembre 2007 con un colpo di pistola da parte di un agente di Polizia, Luigi Spaccarotella, oggi avrebbe compiuto 38 anni. Non poteva quindi mancare il ricordo della Curva Nord: "Auguri Gabbo", è lo striscione comparso durante la sfida contro il Parma nel settore di stadio intitolato proprio a Gabriele. Poi cori - "Gabriele con noi" - e applausi. La sua memoria resta viva nel cuore e nell'anima dei tifosi biancocelesti da quasi 12 anni: il giorno del suo compleanno non è che l'occasione per manifestare a Gabbo, e alla sua famiglia, tutto l'affetto del popolo laziale.