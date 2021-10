Lazio - Lokomotiv Mosca, è sarriana anche la difesa: il dato

La Lazio regala spettacolo contro la Lokomotiv Mosca e porta a casa i primi 3 punti del suo girone di Europa League. La grande prestazione rende troppo stretto il 2-0 finale, considerando le tante occasioni avute dai biancocelesti. E se l'attacco si esprime su alti livelli, è sarriana anche la difesa: primo clean sheet stagionale per la Lazio che ha concesso soltanto le briciole ai russi. Grandi prove individuali per Lazzari, in corso Marusic, Patric, Acerbi e Hysaj e movimenti di reparto sempre più collaudati. Sarri può sorridere in tutto e per tutto.