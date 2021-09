Lazio - Lokomotiv Mosca, le quote del match: biancocelesti strafavoriti

Dopo la convincente vittoria nel derby, la Lazio è chiamata a dare delle risposte anche in Europa League. Nella seconda giornata della fase a gironi, i biancocelesti ospitano la Lokomotiv Mosca, reduce da dieci partite consecutive senza sconfitte. Per Immobile e compagni non sarà di certo una passeggiata, ma i bookmakers li vedono comunque come favoriti. La vittoria della squadra di Sarri quota 1.35, il pareggio 5.25, mentre il successo ospite 8.75. Interessante la quota del Gol (ovvero entrambe le squadre a segno) che paga 1.95, Nogol a 1.77. Verranno messi a segno più di due gol in tutta la partita? L'Over 2.5 paga 1.60, l'Under 2.5 a 2.15.