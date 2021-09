Lazio - Lokomotiv Mosca, Pancaro ricorda i precedenti: "Tanta sofferenza, ma alla fine..."

Non sarà la prima volta in cui la Lazio incrocerà sul suo cammino europeo la Lokomotiv Mosca. Contro i russi l'allora squadra di Sven Goran Eriksson si gioco la doppia semifinale di Coppa delle Coppe nel '98/'99. Protagonista di quella doppia sfida, grazie alla quale i biancocelesti raggiunsero e vinsero la finale contro il Maiorca, fu anche Giuseppe Pancaro che ha ricordato quei precedenti: "Non fu affatto semplice, né all'andata né al ritorno. Soffrimmo molto ma alla fine riuscimmo a passare il turno e ad arrivare in finale" le sue parole in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei. La Lazio si qualificò in virtù di due pareggi, il primo dei quali maturato in terra nemica per 1-1 prima dello 0-0 casalingo del match di ritorno: "Il nostro obiettivo principale era vincere lo scudetto, tant'è vero che, soprattutto nella gara d'andata, Eriksson fece un po' di turnover". Il gol che alla fine risultò decisivo lo segnò Alen Boksic: "Se era in giornata era imprendibile. L'azione la iniziai io con un lancio per lui". I tocchi di Stankovic e Mancini, prima del tiro del croato, hanno fatto il resto.

