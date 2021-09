Lazio - Lokomotiv Mosca, Zhivoglyadov: "Il derby ha ridato fiducia ai biancocelesti"

Sarri lo ha detto durante la conferenza stampa di ieri: "Dobbiamo dimostrare di essere in grado di ripeterci a lungo con alte motivazioni". La vittoria nel derby è il passato, la Lokomotiv Mosca è l'imminente futuro. Serve una prestazione convincente per rispedire a casa i russi a mani vuote. Dal canto loro, i ragazzi di Nikolic non vogliono che la Lazio abbia vita facile. Lo ha confermato Dmitri Zhivoglyadov nell'esclusiva rilasciata a Goal.com. Il terzino ha detto sui biancocelesti: "Non ho visto una Lazio in difficoltà. Sì, forse dal punto di vista dei risultati, ma nel derby contro la Roma la squadra di Sarri ha vinto ed è sembrata in fiducia. Chi temiamo di più? Sono tutti calciatori di altissimo livello. Pedro ha vinto l'Europa League tre anni fa, Immobile si è laureato campione d'Europa con l'Italia in estate".