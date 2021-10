Lazio - Lokomotiv, Parolo: "È la scia del derby. Immobile? L'ho visto sereno..."

Parolo a Dazn dopo la vittoria della Lazio contro la Lokomotiv: "Prestazione convinta, di voglia, tante palle gol, tutti bene, Sarri può essere soddisfatto. Ottima Lazio e prosegue la scia del derby per tornare in campionato in maniera predominante. La squadra ha dominato e ora nel girone si è rimessa in corsa. La completezza di prestazione mi è piaciuta, ha difeso bene e costruito tanto soprattutto sulla fascia destra, vittoria meritata. Si vede che si sono divertiti stasera, quando una squadra si diverte arrivano anche le prestazioni. Immobile? Si è fermato non dopo uno scatto, forse ha sentito un affaticamento e si è fermato. Ha fatto bene, non è la prima volta, l’ho visto in viso ed era sereno".