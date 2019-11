Lazio, Lopez: "Correa-Immobile? Coppia atomica! Bravo Inzaghi..."

Un attacco nucleare, da far paura. La Lazio può vantare un reparto offensivo di tutto rispetto, al momento il secondo migliore della Serie A. Di questo ha parlato Antonio Lopez, ex centrocampista biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Channel: "Correa è incredibile, ha qualità importanti. Se dovesse continuare a segnare con regolarità allora diventerà un top player. Il Tucu può arrivare in doppia cifra, con Immobile forma una coppia atomica. Ciro mi ha stupito, in questi anni ha segnato con una regolarità spaventosa. Bravo Inzaghi a farlo rendere al massimo, Immobile ha sempre avuto il gol nel sangue”. Poi Lopez ha parlato dell'ultima partita dell'Olimpico: “La vittoria contro il Lecce non era scontata, i salentini hanno messo in difficoltà tutte le big, pareggiando anche contro la Juventus. Giocano bene, è stata una bella partita. Il divario c'è ma non è stato un successo semplice. Quattro vittorie di fila non sono poche, soprattutto per le qualità delle squadre battute. Ora bisogna continuare così per raggiungere la Champions".

