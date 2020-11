Lazio, Lopez elogia Inzaghi: "Benedetto il giorno in cui Bielsa se ne andò"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex biancoceleste Antonio Lopez si è espresso, prima di tutto, sulla presenza di alcuni tifosi in occasione della gara di domani contro lo Zenit: "Il tifoso allo stadio è la forza in più di una squadra, non è un modo di dire. Alla fine sono sempre i giocatori che decidono la partita. Combatteremo anche questi 15-20 mila. La squadra ha le motivazioni giuste, specialmente in Champions. Abbiamo visto che la Lazio c'è. Il pubblico è necessario, l'ho vissuto sulla mia pelle e su quella dei miei compagni. Non credo che questo sia solamente un mio pensiero, è di tutti coloro che hanno giocato a calcio. È tutta un'altra storia.

L'AIUTO DEI SENATORI - "Nel mio arrivo a Roma, Luciano Re Cecconi fu vitale. Io avevo 22 anni, l'impatto da Pescara a Roma era notevole. In quella squadra che aveva vinto lo Scudetto, sentivi un carico importante. Lui mi sosteneva, mi incoraggiava. In questo era un grande, sia quando giocavi la domenica che durante la settimana. Sotto questo aspetto mi ha aiutato tanto. Maestrelli riusciva a governare i giocatori, la domenica lottavano tutti per lui. E si trattava di calciatori indomabili. Erano tre mesi che non trovavo casa, Luciano mi ha messo in macchina e mi ha detto 'andiamo a cercare casa'. Mi ha dato serenità, anche a lui interessava avere un calciatore che rendeva la domenica".

MAESTRELLI E INZAGHI - "Benedetto quel giorno in cui non arrivò Bielsa. Forse oggi non staremmo neanche a parlare di questo. Inzaghi ha fatto un grande lavoro. Simone ha ricomposto lo spogliatoio, e da lì è iniziata la marcia della Lazio. Anche sotto l'aspetto del gruppo, è stato eccezionale. E poi per non parlare del gioco in campo, mi ha fatto divertire. Abbiamo una società di primo ordine".

ZENIT VS LAZIO - "La Champions è diversa dal campionato. Le forze aumentano e la Lazio l'ha dimostrato. Questa competizione ti spinge a sbagliare davvero pochissimo, significa sia per il calciatore che per la società un traguardo eccezionale. Inzaghi sta tenendo alta l'attenzione, anche a Torino ha gestito bene la situazione. Anche in questi bisogna fargli i complimenti. La squadra non molla, i calciatori vogliono mettersi in evidenza. È maestro anche in questo".

