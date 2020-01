Lazio, Lopez: "Vorrei la Champions League come regalo dei 120 anni"

"Indossare la maglia della Lazio vuol dire tanto, l'ho fatto per 5 anni e ne sono orgoglioso. Sono stato fortunato. L'aquila mi è sempre piaciuta, è meraviglioso vederla volare allo stadio". Queste sono le parole d'amore di Totò Lopez, ex centrocampista della Lazio, ai microfoni della radio ufficiale della società. Sono tanti per lui i parallelismi tra la Lazio di Inzaghi e quelle del passato: "In Immobile rivedo alcuni aspetti di Chinaglia, ha la sua stessa voglia di vincere e di trascinare i compagni. Anche Parolo e Re Cecconi sono simili nel ruolo, Marco è serio e non si risparmia mai. Uno come lui lo vorrebbero tante squadre, ti dà tutto fino all'ultimo secondo. Averlo in rosa è importante, motiva tutti. La Lazio è una bella realtà, non ha niente da invidiare a nessuno e il merito è della società. Spero che per questi 120 anni arrivi la Champions, sarebbe meritatissima".

