Lazio, Lotito sull'elezioni: "Se potrò essere utile mi candiderò. Su Berlusconi..."

Lotito, come raccontato in esclusiva, è tra i candidati sia nel listino uninominale del Lazio, che in quello proporzionale nelle prossime elezioni del 25 Settembre. Il presidente della Lazio, dopo un corteggiamento della Lega, ha deciso di far ricadere la sua scelta su Forza Italia di Silvio Berlusconi, come partito con cui candidarsi. Intercettato da La Stampa, però, Lotito ha deciso di sviare la questione rispondendo in questo modo: "Berlusconi? No, non ho ancora parlato con lui. Ma per la verità non ho ancora parlato con nessuno. Se potrò essere utile mi candiderò, sennò no". Nessun passo indietro, dunque, Lotito ha sempre mostrato un interesse concreto nei confronti della politica e, se ci sarà occasione, si proporrà anche in questo contesto.