Lazio, Lucas Leiva avvisato: i mediani di Sarri macinano chilometri

La Lazio sta gradualmente cambiando pelle. Da Inzaghi si passa a Sarri, dal 3-5-2 al 4-3-3, dall'attacco a campo aperto al dominio del gioco e del pallone. Una costante del gioco del mister toscano d'adozione è il centrocampo e, nella Capitale, ne troverà uno dei migliori in Italia. Lucas Leiva, Milinkovic e Luis Alberto sono pronti a mettersi a disposizione del Comandante per consolidare il loro feeling e trascinare la squadra. Fari puntati specialmente sul brasiliano che avrà un ruolo chiave nello scacchiere del nuovo allenatore.

I MEDIANI DI SARRI - Come riportato da Lazialità, infatti, i vertici bassi del centrocampo di Sarri sono quelli che macinano più chilometri in assoluto e anche quelli che giocano più partite. Ad Empoli, il tecnico si affido a Valdifiori, partito titolare praticamente sempre sia in Serie B che in A. Sarri se lo portò a Napoli dove invece inizio il triennio Jorginho. Il fresco campione d'Europa con la Nazionale, in 106 presenze sotto la guida del Comandante, è stato quello che ha corso di più di tutta la squadra in ben 96 occasioni. Dopo di lui Hamsik e Callejon. Sarri lo ha portato a Londra, sponda Chelsea dove il centrocampista italo brasiliano è diventato leader e punto fermo. Il primo anno ha giocato 38 volte per tutti e 90 i minuti risultando per ben 35 quello con più chilometri nelle gambe. L'ex Hellas e Napoli totalizzò nel corso della stagione ben 3400 tocchi del pallone. Il secondo di questa speciale classifica dei Blues fu Marcos Alonso con 800 tocchi in meno, 2600. Lo stesso discorso lo si può fare per Pjanic alla Juventus. Con Sarri si è trasformato nel direttore d'orchestra della squadra e non solo. Anche lui spesso è risultato quello con più chilometri percorsi e più tocchi del pallone. Quando non c'era il bosniaco tutto questi numeri finivano a Bentancur, suo naturale sostituto. Lucas Leiva, uno dei migliori del ritiro di Auronzo di Cadore, è pronto e avvisato. Quest'anno c'è da pedalare.