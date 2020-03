Lazio, Luis Alberto bombardiere: nono in Europa per tiri da fuori area

Il mago Luis Alberto ha stupito l’intero mondo Lazio sfoderando colpi da maestro. Ogni giocata sembra possibile per lui: destro, sinistro, assist e gol. Faro della squadra, ormai tra i centrocampisti più apprezzati d’Europa. Con quei piedi, lo spagnolo non disdegna la soluzione da lontano: proprio con il Bologna ha trovato la rete calciando da fuori area. Un dato, da questo punto di vista, parla chiaro: Luis Alberto è il nono in Europa per tiri effettuati da fuori area, ben 42. E la scalata continua.