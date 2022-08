Lazio, Luis Alberto come Sarri: ecco cos'ha fatto con Milinkovic e Cataldi

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio sta disputando in questi minuti il match contro il Bologna per la prima di Serie A. Durante il primo tempo, quando le squadre si sono fermate per un cooling break, Luis Alberto si è reso protagonista di un gesto davvero pregevole per la squadra. Lo spagnolo non è partito dal primo minuto ma dalla panchina, in attesa del suo primo esordio stagionale. Durante la pausa però, il centrocampista della Lazio è entrato in campo e si è alzato per andare a parlare con Danilo Cataldi e Sergej Milinkovic-Savic. In particolare, Luis Alberto ha voluto dare alcune indicazioni tattiche per la manovra a centrocampo. Un gesto davvero importante quello del Mago che fa capire quanto tenga alla Lazio e soprattutto a trovare un modo per migliorare il gioco.