Lazio, Luis Alberto e l'ennesimo recupero lampo: ecco l'evoluzione del 'Mago'

Non c'è trucco, non c'è inganno. È l'ennesima magia di Luis Alberto. Come testimonia la foto pubblicata su Instagram, la caviglia del centrocampista sta decisamente meglio e al Bentegodi ci sarà. Lo spagnolo, che aveva giocato contro lo Spezia mettendosi a disposizione del tecnico a tempo di record, ha superato il test a cui si è sottoposto nel pomeriggio. Dopo il duro colpo in allenamento, l'ex Liverpool ha iniziato immediatamente le terapie affidandosi al fisioterapista di fiducia, Ruben Pons Aliaga. Sollecitazioni manuali, elettrostimolazione, drenaggio e lavoro di forza sono stati i trucchi di Luis per l'ennesima magia. E sta qui l'evoluzione del centrocampista: la sua capacità di resistenza si è moltiplicata rispetto all'arrivo nella Capitale.

Ne ha dato prova anche in occasione dell'operazione dopo l'attacco di apprendicite. Luis Alberto tornò in campo il 31 gennaio, a Bergamo contro l'Atalanta, a dieci giorni dall'intervento. Da vulnerabile è diventato invulnerabile. E le foto della caviglia tumefatta post-Spezia mostrano bene quanto sia cresciuto esponenzialmente anche l'attaccamento alla maglia. Legame che l'ha portato a stringere i denti, a velocizzare il recupero e a essere a disposizione dell'allenatore per la trasferta di Verona. I dolori ci sono ancora, ma il 'Mago' non darà alcun forfait. Lontani sono i tempi delle parole sull'aereo e sul ritardo nel pagamento degli stipendi. Luis Alberto si fa perdonare con uno spirito di sacrificio encomiabile. Che dalle parti di Formello non passa inosservato.

