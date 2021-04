Qatar 2022, Amazon a bocca asciutta: alla Rai i diritti esclusivi del Mondiale

Alla Rai tutto il Mondiale 2022. Viale Mazzini si aggiudica i diritti tv in esclusiva della prossima Coppa del Mondo, in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Amazon, a dispetto dei rumors, ha preferito tirarsi indietro, concentrandosi sulla Champions appena acquisita per il triennio 2021/24. In esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions, oltre alla Supercoppa Uefa. Ma veniamo a Qatar 2022. Come da comunicato Fifa, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono stati assegnati alla Rai i diritti multipiattaforma di tutte le 64 gare dei mondiali. "Si tratta di un grande successo - ha commentato il presidente della Rai, Marcello Foa - Siamo arrivati a questo risultato grazie a una strategia negoziale portata avanti con abilità e coerenza, che dimostra la forza e le competenze della Rai".

