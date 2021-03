Lazio, Luis Alberto: "Fuori dalla Champions a testa alta, ora ci sono 12 finali" - FT

La Lazio è stata piegata, ma non spezzata dal Bayern Monaco in Champions League. La squadra di Inzaghi ha assaporato la competizione più importante d'Europa e ora vuole lavorare sodo per tornarci nella prossima stagione. Luis Alberto, uno dei trascinatori del gruppo, su Instagram ha tirato le somme del lavoro svolto e dettato la via per quanto ancora c'è da fare: "Il nostro viaggio in Champions League è finito, ma ce ne andiamo a testa alta e con la consapevolezza di aver combattuto fino alla fine. Abbiamo 12 'finali' davanti a noi e faremo di tutto per tornare a giocare in Champions! È lì che la Lazio deve stare! mettiamoci al lavoro!".

Pubblicato 18/03/21