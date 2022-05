Lazio, Luis Alberto: il futuro del Mago è ancora tutto da scrivere

TUTTOmercatoWEB.com

E' stata una stagione ricca di alti e bassi quella che sta per concludersi per la Lazio di Maurizio Sarri e anche per alcuni giocatori. Tra chi ha avuto più difficoltà all'adattarsi al nuovo tecnico e alle sue idee c'è sicuramente Luis Alberto. Ci sono voluti mesi, per entrambi, per imparare a conoscersi, a capirsi e a rispettarsi.

I mal di pancia non sono mancati anche se ormai fanno parte del passato. Lo spagnolo ha ritrovato un equilibrio e anche il suo spazio in squadra, il futuro però è ancora tutto da scrivere. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei da anni, ogni estate si parla di un suo ritorno in Spagna.Solo qualche tempi fa aveva scherzato: "E’ vero che lo sto dicendo già da diverso tempo, voglio tornare a vivere in Spagna. Ho tanta voglia di tornare e vediamo se può succedere in tempi brevi". Se arriveranno offerte verranno prese in considerazione anche se privarsi in un colpo solo di Leiva, in scadenza, Milinkovic e il Mago sarebbe un rischio da non sottovalutare.