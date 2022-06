Lazio, Luis Alberto in relax e super innamorato: la dolce dedica per la moglie - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È un Luis Alberto super innamorato quello che, archiviata la stagione con la Lazio, si sta godendo le meritate vacanze in compagnia della famiglia e degli amici. Lo spagnolo ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae in barca accanto alla moglie. Il "Mago" ha poi aggiunto una dolce dedica nei confronti di Patricia. "La mia persona preferita", ha aggiunto accanto all'immagine. Puntuale la risposta della donna, che ha optato per un semplice ma efficacissimo "ti amo".