Lazio, Luis Alberto instancabile: "Ci si allena anche in vacanza" - VIDEO

Chi l'ha detto che le vacanze sono fatte solo per riposarsi? C'è anche chi non molla di un centimetro come Luis Alberto. Lo spagnolo, come tutti, ha trascorso questo Natale in famiglia ma non ha rinunciato a tenersi in forma. Il Mago ha postato un video su Instagram in cui è intento a fare alcuni esercizi con il bilanciere e ha poi scritto: "Si, in vacanza ci si allena anche!". Stacanovista.

