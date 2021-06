Lazio, Luis Alberto relax ma non troppo: il Mago si allena alle Maldive - FOTO

Meritato relax per i calciatori biancocelesti che non sono impegnati con le rispettive nazionali. In attesa che riparta la stagione e che si parta per il ritiro di Auronzo Di Cadore i calciatori stanno trascorrendo questo periodo di vacanza con la famiglia e gli amici. Relax si ma non per tutti: Luis Alberto è infatti partito alla volta del paradiso delle Maldive insieme alla sua famiglia, tra un bagno e l'altro però l'allenamento è un imperativo. Il Mago infatti non rinuncia a tenersi in forma, del resto manca poco alla ripartenza e bisognerà farsi trovare pronti.

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE DI STRAKOSHA

CALCIOMERCATO LAZIO, RADU VUOLE RESTARE: IL PUNTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO