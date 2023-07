Lazio, Luis Alberto saluta Milinkovic: il bellissimo messaggio - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Per anni hanno condiviso il trono di migliori centrocampisti della Lazio e della Serie A. Adesso si separano e lo scettro del gioco di Sarri sarà consegnato esclusivamente a Luis Alberto. Milinkovic ha detto addio e ha scelto come prossima tappa della carriera gli arabi dell'AlHilal. Il Sergente ha salutato il mondo biancoceleste con un lungo messaggio strappa lacrime sui social che è stato letteralmente invaso dai tifosi laziali e dai compagni della mezzala serba. Bellissimo e commovente il messaggio del Mago che ha omaggiato il suo amico con una frase breve ma eloquente che riassume perfettamente cosa è stato Sergej per la Lazio: "Sei unico fra".