La Lazio incontra l'Atalanta a Bergamo per la seconda volta in una settimana. La squadra di Inzaghi è alla ricerca della rivincita dopo il ko in Coppa Italia. Come tutti i confronti tra le due squadre sicuramente sarà un match ricco di gol e colpi di scena. Intanto da casa Luiz Felipe fa il tifo per i compagni come dimostra il suo post su Instagram: "Andiamo famiglia!".