Lazio, Lulic entra nella top five dei più presenti: agganciato Puccinelli

Lulic è ormai icona e certezza della Lazio. Sulla fascia sinistra fa sentire tutta la sua esperienza, l'inesauribile voglia di giocare con l'aquila sul petto. Oggi con l'Udinese è di nuovo in campo, presenza che aggiorna le statistiche: 342 gare in biancoceleste, agguantato Aldo Puccinelli. Così l'eroe del 26 maggio entra di diritto nella top five dei più presenti con la maglia della Lazio.

