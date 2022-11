Lazio, Lulic ritrova Klose: ecco dove potrebbero lavorare insieme

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Senad Lulic è pronto a iniziare la sua carriera da allenatore. Dopo aver completato il corso a Coverciano,il bosniaco è pronto a mettersi in gioco e ha chiesto un piccolo aiuto per iniziare a un suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio, Miro Klose. Alla ripresa dei campionati, infatti, come riportato dal Corriere della Sera, Lulic potrebbe svolgere il praticantato nello staff dell'ex bomber tedesco che sta allenando gli austriaci dell'Altach. Nuova avventura in vista, dunque, per il marcatore del 26 maggio. Ha intrapreso la sua strada da tecnico e spera che un giorno posso condurlo di nuovo a Formello.