Lazio, Lulic senza parole per l'addio di Cataldi: "Ma dove vai? Non ci credo..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'addio di Danilo Cataldi ha scosso tutto l'ambiente Lazio. Sono tantissimi i tifosi che l'hanno salutato sui social dopo il suo commovente messaggio d'addio pubblicato su Instagram. Tra i vari commenti sotto al suo ultimo post c'è anche quello di Senad Lulic, ex compagno del nuovo centrocampista della Fiorentina. L'esterno bosniaco è rimasto senza parole dopo che è venuto a sapere della cessione del classe '94: "Ma nooo, dove c***o vai? Non ci credo...", ha scritto.