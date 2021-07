Lazio, lutto in casa Reina: se n'è andato il fedele Balu - FOTO

"Le tue ali erano pronte a volare, ma i nostri cuori non erano pronti a lasciarti andare. Ci mancherai tanto Balu. Possa Dio continuare a illuminare il tuo cammino dal cielo. Riposa in pace amore di mamma". Con questo messaggio commovente pubblicato nelle Instagram Stories, Yolanda Ruiz, moglie di Pepe Reina, ha annunciato la scomparsa del fedele Balu, cagnolino che faceva compagnia alla famiglia da anni. Il portiere della Lazio era molto legato a lui, come dimostrano le foto e i video, e anche lui ha voluto scrivere un messaggio: "Vola Balu... vola alto e prenditi cura di noi da lì amico... Sempre nei nostri cuori".