Lazio, "mamma Enza" avrebbe compiuto 80 anni: una vita di pura lazialità

Oggi sarebbe stato un giorno importante per Enza, ribattezzata come la mamma di tutti i laziali. L'ex proprietaria del Lazio Point di Via Farini avrebbe compiuto 80 anni. Purtroppo però vista la sua dolorosa dipartita avvenuta nel maggio 2021, non sarà così. Ma come sempre "ai laziali ci pensano i laziali". E in questa giornata particolare ogni sostenitore biancoceleste non può che ricordarla per la sua gentilezza e soprattutto per quella voglia di essere sempre e comunque al fianco della sua Lazio. Non si è mai arresa nemmeno quando è stata costretta a chiudere lo storico negozio situato nei pressi della stazione Termini. Ne ha aperto un altro nel quartiere Appio Latino e non ha mai smesso di seguire la squadra allo stadio, sia in casa che in trasferta, nonostante qualche acciacco fisico figlio dell'età. Tanti auguri mamma Enza, continua a vegliare sui tuoi figli laziali anche da lassù.