Lazio, Mancini (Dazn): "Baroni diverso da Sarri, sa gestire bene le forze"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Riccardo Mancini, telecronista di Dazn. Oltre a parlare della Nazionale italiana, si è espresso sul momento che sta vivendo la Lazio, arrivata a quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League. Queste le sue parole: "Immobile di nuovo in Nazionale? Non ci possono essere preclusioni. Se continua a segnare, perché non convocarlo? Non siamo pieni nemmeno così di attaccanti... L'Italia? Ho visto 40 minuti di una squadra davvero forte. Poi l'espulsione di Pellegrini ha condizionato tanto, ma bisognava resistere. Mancava un collegamento tra centrocampo e attacco, ovvero il trequartista. La prima parte, però, è stata di grande livello, ho visto tante belle cose. La base mi sembra più che solida".

"La Lazio sta dimostrando di avere un fattore spiccato di personalità e di voglia di reagire, non si abbatte di fronte alle difficoltà. Ha già preso diversi gol nei primi minuti, che non sono pochi, bisognerebbe migliorare un po' l'attenzione, però è una squadra che pensa poco all'avversario e più a sé stessa. Pensa a imporre il suo calcio, a essere il più autoritario possibile. La Lazio va sempre per la sua strada. Baroni è stato molto bravo fin qui a gestire tutte le forze, il rendimento non cambia tra le competizioni. Questa è stata sempre un po' la mancanza di questa squadra, soprattutto con Sarri. Il tecnico ha scelto gli uomini giusti e i biancocelesti non sono mai andati in difficoltà a livello fisico".