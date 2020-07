Lazio, Mandorlini: "Partita con l'Atalanta uno spartiacque, c'è stato un blackout"

La Lazio ha momentaneamente perso il secondo posto in classifica e viene da 3 sconfitte consecutive. Difficile spiegare i motivi del crollo verticale della squadra di Inzaghi. Ai microfoni di TMW Radio ci ha provato Andrea Mandorlini, ex allenatore di Serie A: "C'è stato un blackout, ora fanno fatica, non sono brillanti come prima. La partita con l'Atalanta ha inciso molto dal punto di vista mentale e nervoso. Ora fanno fatica a recuperare a livello psicologico. Quella partita è stato uno spartiacque".

