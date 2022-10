Lazio, Manganiello da horror: le sue decisioni sulle note di Psycho - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La scelta di Manganiello, durante Lazio-Salernitana, di ammonire Milinkovic per un fallo mai commesso, imponendogli così di saltare il derby, ha trascinato con sé molte, e giustificate, polemiche. A esprimere la propria rabbia è anche la società che tramite un video postato sui propri canali social, mette a confronto due episodi incriminati del match, accompagnati dalla celebre colonna sonora "Psycho". Il primo è un durissimo fallo di Bradaric su Lazzari, in cui il terzino della Salernitana entra con il piede a martello sullo stinco del giocatore della Lazio. In questo caso il direttore di gara non solo non punisce il giocatore granata, per un intervento, probabilmente, meritevole di rosso, ma lascia correre il gioco, come se l'entrata fosse stata regolare. Il secondo episodio è, ovviamente, il giallo a Milinkovic: il centrocampista serbo conduce palla, scarica al compagno e nel poggiare il piede per terra, tocca quello dell'avversario entrato in contrasto. In questo caso Manganiello, invece di evitare il fischio per semplice scontro di gioco, dovuto dalla dinamica dell'azione, segnala il fallo ed estrae il cartellino per il Sergente. Due pesi e due misure, in una conduzione di gara horror da parte di Manganiello: per lui l'Halloween è arrivato in anticipo.