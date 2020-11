Lazio, Manzini: "Grazie a tutti per gli auguri. Che regalo ieri sera"

80 anni di vita, di cui 43 a servizio della Lazio: in queste poche parole è racchiusa l'essenza di Maurizio Manzini, storico Team Manager biancoceleste. Oggi, giorno del suo compleanno, è stato intercettato dall'Agenzia Ufficiale dove ha così parlato: "Ringrazio tutti i tifosi laziali che mi stanno facendo gli auguri di buon compleanno, mi ha fatto molto piacere leggere le loro manifestazioni d’affetto. Sono arrivati tanti messaggi dal mondo Lazio, anche da ex giocatori. Non ce n’è uno in particolare a cui tengo, ognuno di loro ha rappresentato una parentesi felice e vissuta intensamente".

RICORDI INDELEBILI - "Il primo regalo per il mio compleanno? Sicuramente la vittoria della Lazio contro lo Zenit! Se dovessi scegliere tre momenti da ricordare della mia esperienza in questo Club, il primo sarebbe sicuramente il 19 luglio del 2004: nel giorno successivo si sarebbero portati i libri in tribunale e la Lazio sarebbe finita se Claudio Lotito non avesse salvato la Società con dei soldi veri. Il secondo ricordo che voglio menzionare è il giorno nel quale vincemmo lo Scudetto. Infine, ricorderò sempre con piacere Paul Gascoigne”.